После Года Нисанова и Араз Агаларов отказался от армянских товаров

Бойкот армянским товарам объявил еще один крупный розничный бизнес в России. На этот раз от армянских товаров отказалась сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов. Магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров – соков, варений, вина и коньяка.

«С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети «Твой дом», которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства», — сказал российскому изданию РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе. «При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», — сказал Тоганян.

Сообщение об этом также разместил на странице «Экспорт Армения» в Facebook соучредитель одноименной ассоциации армянских экспортеров Эмиль Степанян.

«Не вижу никаких проблем. Не хочет «Твой дом» — да пожалуйста, есть тысяча других мест. Россия – это бесконечный рынок, есть Сибирь, Сахалин, есть Север. Там буквально просят товары», — сказал Степанян.

Вместе с тем, добавил он, чем лучше товар, тем меньше приходится зависеть от подобных бойкотов. Естественно, если в том же “Твоем доме” не будет армянского коньяка, то неизвестно, кто больше проиграет – поставщик или сам магазин.

“Представьте, если бы мы имели много сильных брендов. Тогда любая сеть сама просила бы нас остаться, чтобы не растерять клиентов. И вот это уже вопрос не к азербайджанским партнерам, а к нам самим — есть такие бренды у нас или нет, не роняем ли мы их качество. Что посеем – то и пожнем”, — подчеркнул Степанян.

Отметим, несколько дней назад армянские фрукты отказался принять один из крупнейших оптово-розничных сельхозрынков Москвы – «Фуд Сити». Со стоянки рынка вывели 52 грузовика. Тем не менее, долго искать покупателей не пришлось: сначала фрукты стали покупать прямо с машин, недалеко от рынка, затем они переехали на другие рынки («Шелковый путь» и «Бухта»), где к ним тоже выстроились очереди. Однако проблема дальнейшей реализации все еще не решена.

В связи со сложившейся ситуацией 23 июля глава МИД Сергей Лавров провел встречу с совладельцем «Фуд Сити» Годом Нисановом и президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамяном.

Отметим, что в сеть магазинов «Твой дом» входит 7 гипермаркетов, 5 из которых расположены в Москве, и по одному в Петербурге и Воронеже.