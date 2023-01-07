Членам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов по результатам прошедшего в ночь на субботу, 7 января, 15-го тура голосования удалось избрать республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом члены палаты представителей конгресса США разрешили вопрос с дебатами, длившимися четыре дня. Из-за того, что не получалось выбрать нового спикера, палата не могла начать работу в новом составе.

Лидер республиканцев Маккарти в палате, согласно финальному голосованию, получил 216 голосов.

В качестве основного соперника Маккарти выступал демократ Хаким Джефрис, который смог добиться поддержки 211 конгрессменов США.

При этом шесть законодателей не стали отдавать свои голоса ни за кого.