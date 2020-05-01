После 11 мая будет рассмотрен вопрос о возможности выхода из дома лиц старше 65 лет

В настоящее время рассматривается вопрос о разрешении людям старше 65 лет покидать свои дома. Как сообщает Trend со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кабинета министров Ибрагима Мамедова на брифинге, после 11 мая будет рассмотрен вопрос о возможности людей старше 65 лет покидать места своего проживания.

По его словам, ситуация в стране будет оценена к 11 мая, и в зависимости от ситуации будет принято соответствующее решение:

«Смягчение режима карантина, применяемое с 4 мая, может быть пересмотрено 11 мая, и решение о смягчении на следующем этапе, или наоборот, будет принято в зависимости от положения. Ситуация будет тщательно контролироваться и будут приниматься соответствующие решения».

| 2020-05-01T17:43:27+00:00 1 мая 2020, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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