Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением отреагировал на предложение размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Беларуси, на территории Украины на время рассмотрения их ходатайств об убежище. «То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 12 ноября.

Комментируя инициативу, прозвучавшую из уст эксперта фракции Социал-демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильса Шмида, Мельник сказал, что это — «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», — подчеркнул Мельник. (DW)