Посол Молдовы в России Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах одной из сотрудниц посольства. Об этом сообщает портал Deschide.md.

СМИ удалось выяснить имя жертвы, однако журналисты не стали раскрывать его «по понятным причинам». Согласно публикации, женщине удалось убежать из отеля.

Агентство «Интерфакс» приводит комментарий пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниэля Водэ.

«До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что посол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.