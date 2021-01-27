Порядка 40% производителей пищевой продукции не проходят регистрацию

Производство продуктов питания, и в частности кондитерских изделий –бизнес прибыльный, у которого всегда есть рынок сбыта. Так, несмотря на падение доходов у немалого процента граждан, сладости продолжают пользоваться спросом — кто-то не может отказать в такой покупке ребенку, кто-то сам является сладкоежкой, а кто-то заедает ими стресс.

Такой товар предлагают как кондитерские магазины, так и обычные, причем в последнее время заметно увеличился ассортимент отечественной продукции такого рода, и появилось много цехов, занимающихся подобным производством. С одной стороны, это радует, с другой – потребители часто испытывают сомнения по поводу качества и соблюдения санитарных норм при производстве. И эти опасения имеют под собой основания.

Так, на днях сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели осмотр предприятия по производству мучных кондитерских изделий по адресу улица Буниятова д.11 в Сабунчинском районе города Баку. В результате проверки было установлено, что предприятие функционирует без соответствующей регистрации, в производстве не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила безопасности пищевых продуктов. В связи с недостатками в соответствии с законодательством деятельность предприятия по производству мучных кондитерских изделий была ограничена. Расследование продолжается.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов в беседе с # отметил, что только сегодня ему звонили по поводу кондитерских изделий. Потребитель жаловался на то, что на приобретенном продукте не был указан состав.

«Отечественные производители часто не указывают из чего сделано кондитерское изделие, хотя потребитель имеет право на подробную информацию. Главная проблема – это маркировка. Дата производства и срок годности также указываются далеко не всегда, а ведь некоторые кондитерские изделия являются скоропортящимся продуктом, употребление которого может привести к серьезному пищевому отравлению. Речь прежде всего о тех, что имеют в составе крем», – сказал он.

По словам Гусейнова, также потребители нередко жалуются на несоответствие продуктов в составе тем, которые были заявлены. Вместо орехов в продукте иногда оказывается арахис, вместо сливочного масла маргарин. По закону, если у товара оказалось несоответствующее качество, потребитель имеет право его вернуть, но при условии, что есть чек.

«В столичных магазинах чек обычно дают, а вот в регионах нет. К тому же чеки у нас не дают при покупке онлайн, а таких покупок из-за пандемии стало гораздо больше. Хотя по закону продавцы обязаны предоставлять чек» – сказал глава ССП.

Что касается нарушений санитарно- гигиенических норм при производстве, то, как говорит Гусейнов, подобное в нашей стране не редкость. И это касается производства различных продуктов питания.

«Все производители пищевой продукции должны проходить регистрацию в АПБ. Но, по моим наблюдениям, порядка 40% производителей этого не делают. АПБ периодически проводит рейды в рамках мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей и выявляет цеха, в которых не соблюдаются соответствующие нормы и правила. Но таких предприятий по стране очень много и обнаружить все АПБ самостоятельно просто не может. Я призываю общественность к активности. Если граждане видят нарушения, то должны звонить и сообщать о них по номеру горячей линии 1003», – сказал Гусейнов.

Эксперт, как член Общественного совета при АПБ, также в свою очередь продолжит вести работу по защите потребителей от некачественной продукции и недобросовестных производителей.