Сегодня начнет работать портал permission-e -gov.az для выдачи разрешений на праздничные мероприятия.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

Постановлением Кабинета министров было внесено изменение в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений». Согласно решению, разрешено проведение праздничных церемоний при соблюдении соответствующих условий.

Разрешение на проведение торжеств необходимо получить на порталеpermission-e -gov.az, которым управляет Центр развития электронного правительства (EGC) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.