Пятый президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выразил признательность канцлеру Германии в 2005-2021 годах Ангеле Меркель за поддержку, оказываемую Киеву, заявив, что та была «ангелом-хранителем для Украины». Свою точку зрения он высказал в среду в интервью немецкому телеканалу NTV.

«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем», — отметил Порошенко. «Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года», — добавил он. Вместе с тем Порошенко уточнил, что «только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле».

Касаясь текущей ситуации на границе России и Украины, экс-президент указал на необходимость оказания помощи Киеву. «Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы», — утверждал он.