Первый заместитель председателя Верховной Рады объяснил отмену командировки экс-президента Украины Петра Порошенко и то, что ему не дали выехать за границу, получением письма с грифом «для служебного пользования» (ДСП). Об этом пишет Украинская служба Радио Свобода.

Содержание письма замглавы Рады Александр Корниенко разглашать не стал. По его словам, Порошенко указывал как главное основание для загранкомандировки его участие в непарламентском мероприятии – партийном форуме Международного демократического союза — и другие встречи высокого уровня. «По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо с грифом ДСП, которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить командировку», – сказал Корниенко в эфире национального телемарафона.

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что утром его не выпустили за пределы Украины для командировки с 1 по 8 декабря, хотя было распоряжение главы Рады. По словам Порошенко, в ближайшие дни у него были запланированы встречи с представителями Конгресса США и Сейма Польши.

Радио Свобода обратилось за комментарием к спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку через его пресс-службу, но там заявили, что предоставить комментарий относительно отмененной командировки Порошенко «пока не могут», добавив, что Стефанчук сейчас сам находится в командировке.

Это уже не первый раз, когда украинская погранслужба отказывает экс-президенту в выезде. В мае 2022 года он смог выехать из Украины лишь с третьей попытки и только после того, как опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. Против Порошенко в Украине заведен ряд уголовных дел, частности, его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014–2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.