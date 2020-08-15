Поредели ряды бюджетников – статистика выявила уменьшение числа тружеников в госсекторе

Только за месяц число работников государственной сферы в Азербайджане уменьшилось на 7 900 человек – с 930 тыс. в первых числах июня до 922,1 тыс. в начале июля текущего года.

На такие выводы наводят данные Государственного комитета статистики. Согласно последнему отчету этой структуры, по состоянию на 1 июля этого года количество занятых в экономике страны увеличилось на 81,4 тыс. человек, или 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1695,1 тыс. Из их числа 922,1 тыс. человек работают в государственном секторе экономики, а 773,0 тыс. — в частном.

Для сравнения, на начало июня 930 тыс. человек работали в государственном, а 751,7 тыс. – в негосударственном секторе, сообщает Госкомстат. Из статистики видно, что количество тружеников в государственном секторе сократилось за один только месяц аж на 7 тыс. 900 человек, тогда как в негосударственном секторе, напротив, несколько увеличилось. О причинах снижения числа тружеников бюджетной сферы пока на официальном уровне ничего не сообщается. Что же касается роста числа трудовых договоров в негосударственной сфере, на уровне экспертов и практиков отмечалась корреляция этого обстоятельства с карантинными мерами правительства и запретом на расторжение трудовых договоров.

По мнению независимых экономистов, такая тенденция обозначилась уже в первые месяцы карантина — в апреле и мае, когда только обсуждалась реализация программы компенсации части заработной платы наемных работников. Вознамерившись воспользоваться этим, работодатели принялись регистрировать своих нелегальных работников, но не смогли получить эти средства, поскольку последующим решением правительства компенсация части зарплат полагалась только применительно к части зарплат сотрудников, официально зарегистрированных до марта.

Другой фактор роста трудовых договоров обусловлен тем, что во время карантина нелегальные работники не могли зарегистрироваться в электронной системе İcaze.e-gov.az. Как следствие этого нуждающиеся в сотрудниках работодатели были вынуждены оформлять трудовые отношения, чтобы получать для сотрудников пропуска. Это также поспособствовало легализации занятости. В силу приведенных обстоятельств сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию легализации наемных работников за время карантина, но она кратковременна и неустойчива, утверждают специалисты.

Возвращаясь к сокращению числа бюджетных тружеников, сложно не вспомнить неоднократные заявления Минтруда о недопустимости сокращений в карантин. Здесь сообщали, что в период пандемии профильным ведомством предпринимаются все меры для сохранения рабочих мест и заработной платы наемных работников. В довесок этому, разрабатывается электронная система контроля над работодателями, не допускающая, по данным ведомства, неправомерного расторжения трудовых договоров.

Помимо всего прочего, статистика традиционно информирует о повышении зарплат. В январе-июне сего года среднемесячная номинальная заработная плата азербайджанцев увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 720 манатов. По свидетельству этого ведомства, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, а также профессиональной, научно-технической деятельности, в сфере информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.