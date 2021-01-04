Пончик! В следующий раз мы все выиграем, обещаю! – когда спорт становится предметом политики

После военной победы Азербайджана над оккупировавшей азербайджанские земли Арменией настал черед нашей спортивной победы над страной-оккупантом. Так, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, победив сильнейшего шахматиста Армении Левона Ароняна, стал чемпионом онлайн-турнира Airtings Masters по блиц-шахматам.

Эта спортивная победа Азербайджана над Арменией имеет символическое значение. На протяжении многих десятилетий армянская пропаганда использовала спорт как политический инструмент давления на Азербайджан. Нашу страну обвиняли в том, что мы используем спорт для доведения до мира правды о нагорно-карабахском конфликте. Как показали последние события, несмотря на усилия армянского лобби, международное сообщество считает Карабах составной частью Азербайджана. Как сложилось бы это мнение в случае, если Азербайджан не противодействовал деятельности армянского лобби, предугадать не трудно.

К сожалению, среди известных армянских спортсменов находились и те, кто считали, что спорт необходимо использовать в качестве средства вражды, а не укрепления мира и доверия. Этого пагубного влияния не смог избежать и побежденный Левон Аронян.

В последнее время армянский шахматист отличился антиазербайджанскими выпадами. 27 сентября прошлого года, когда азербайджанская армия перешла в контрнаступление в ответ на армянские провокации, в своем Twitter-е Аронян написал пост в поддержку Армении.

«Когда я был маленьким, дедушка рассказывал, что мои предки из Арцаха. Свой первый турнир я выиграл в чудесном городе Степанакерт. Мы – нация, которая на протяжении всей истории с гордостью защищала свою родину. Уверен, на этот раз мы сделаем то же самое», — написал Аронян.

А после разгромного поражения Армении, Аронян, принимая участие на чемпионате Speed Chess Championship 2020 и победив в 1/8 финала турнира, посвятил свою победу армянским жертвам Карабахской войны.

«Последние дни были самыми болезненными в моей жизни. Я скорблю вместе со всем нашим народом и преклоняюсь перед семьями наших жертв. Я преклоняюсь перед парнями, которые воевали, которые продолжают свое святое дело. Я молюсь и верю, что это будет наша последняя неудача в истории. Сегодняшнюю победу я посвящаю памяти жертв Арцахской войны. Я верю, что это будет началом новых побед нашего народа», — написал Аронян на своей странице в Facebook.

Ранее Аронян демонстрировал противоположное отношение к конфликту Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. К примеру, в феврале 2013 года коснувшись участия Армении на Всемирной шахматной Олимпиаде 2016 года в Баку, Аронян отметил, что Армения и Азербайджан в регионе являются важными странами в мире шахмат. «Было бы неправильно, если бы мы могли проводить шахматные турниры, а они – нет. Я надеюсь, что в течение ближайших трех лет наши страны смогут отказаться от взаимной ненависти. Думаю, мы – шахматисты, как часть культуры, сможем помочь в этом. Я бы сделал все возможное со своей стороны, чтобы мы смогли принять участие в этой Олимпиаде», — сказал тогда Аронян.

В декабре 2014 года, выступая на пресс-конференции в Ереване, Аронян затронул вопрос участия армянских спортсменов в Европейских играх 2015-го года в Баку.

«…Раньше я всегда был против участия в турнирах в Азербайджане, однако со временем мое мнение изменилось. Сейчас я не могу точно сказать, что приму участие, но больше и не исключаю этот вариант. Может, в этом есть что-то христианское – выступить с миром против ножа и попробовать добиться успеха», — отметил он.

В наши дни, когда Азербайджан смог военным путем освободить оккупированные земли, Армения получила шанс для налаживания мирного сотрудничества. Уверен, что каждый здравомыслящий армянин понимает, что карабахская проблема ничего, кроме страданий и лишений, не принесла Армении. Этот конфликт на многие десятилетия вверг Армению в трясину социально-экономического кризиса, и само будущее этой страны зависит от нормализации отношений с Азербайджаном. В этом процессе немаловажную роль играет и мнение таких известных спортсменов, как Аронян.

Обратите внимание, что сказал Раджабов о своем сопернике после своей победы в интервью изданию Chess24. «Аронян был близок к тому уровню шахмат, который показывает, когда находишься в лучшей форме», — отметил азербайджанский шахматист.

Тем самым Раджабов не стал унижать своего соперника, показав культуру и приверженность спортивной этике. А Аронян после поражения от Раджабова написал на своей странице в Facebook, что это была хорошая борьба. «Это была хорошая борьба, Пончик (так зовут его собаку – ред.)! В следующий раз мы все выиграем, обещаю! Спасибо, ребята, за поддержку!», — отметил он.

Хотелось бы думать, что армянский шахматист вложил в фразу «в следующий раз мы все выиграем, обещаю» не тот смысл, который приходит на ум с учетом сегодняшних реалий. Но, в любом случае, спортивная победа Азербайджана над Арменией подтвердила одну непререкаемую истину – не рой яму другому, сам в нее попадешь…