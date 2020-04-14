Помпео заявил, что виновные в пандемии будут привлечены к ответственности

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью немецкому изданию Bild, что в будущем ещё предстоит найти виновного в пандемии коронавируса, и отметил, что Китай вовремя не предоставил данные о болезни.

«Мы сожалеем, что об этом вирусе, этой эпидемии, которая началась в китайском Ухане, стало известно недостаточно быстро. Правительство Китая, Коммунистическая партия Китая, не предоставило эту информацию своевременно», — заявил Помпео.

В ответ на вопрос, должен ли Китай нести ответственность за убытки, которые понесли страны из-за начавшейся в Ухане болезни, Помпео заявил, что ещё предстоят «дебаты» о виновных.

«Нам нужны глобальные дебаты. Очень важно понять, как начался этот вирус и где… Ещё настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет. На данный момент необходимо сконцентрироваться на текущей работе, чтобы снова запустить американскую, а затем и мировую экономику. Ещё настанет время для обвинений», — отметил Помпео. (РИА Новости)