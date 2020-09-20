Помпео утверждает, что европейцы хотят сохранения оружейного эмбарго в отношении Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе хотят сохранения оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

«Европейцы не присоединились к нам в этом [сохранении оружейного эмбарго], но они знают, что мы правы, — сказал Помпео в воскресенье в интервью телеканалу Fox News. — В частном порядке европейцы говорят, что не хотят возобновления поставок оружия и очень этим обеспокоены».

По версии госсекретаря, нет никаких альтернатив инициативам Вашингтона возобновить санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана. «Надеюсь, европейцы поймут, что если хотеть быть частью глобальной коалиции по снижению рисков на Ближнем Востоке, то нужно присоединиться, чтобы санкции были возобновлены», — добавил он.

Глава Госдепартамента США ожидает, что СБ ООН 21 сентября обсудит данную тему.(ТАСС)