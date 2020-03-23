Помпео обсудил с президентом Афганистана ход мирного урегулирования в стране

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в понедельник в Кабуле с президентом Афганистана Ашрафом Гани развитие процесса мирного урегулирования в этой стране, а также новые шаги в данном направлении. Как отметило агентство Pajhwok, суть новых подходов к прекращению военного конфликта в Афганистане пока не разглашается.

Стороны «высказали свои позиции относительно путей достижения афганского национального согласия и особенностей нынешней обстановки в регионе в области политики и безопасности в целом», указывает агентство.

Как сообщило ранее агентство Reuters, цель необъявленного визита госсекретаря — содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан».

В воскресенье катарское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что власти Катара и США содействовали проведению первых технических консультаций между правительством Афганистана и талибами по вопросу обмена пленными. Разговор прошел дистанционно из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.(ТАСС)

| 2020-03-23T17:47:51+00:00 23 марта 2020, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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