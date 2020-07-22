Помпео назвал неприемлемыми действия Китая на границе с Индией в Ладакхе

Госсекретарь США Майкл Помпео считает неприемлемыми действия Китая на границе с Индией в Ладакхе. Он сообщил об этом в среду по телемосту на мероприятии Американо-индийского делового совета.

Шаги Китая на линии фактического контроля в Ладакхе являются свежим примером «неприемлемого поведения» Пекина, полагает руководитель внешнеполитического ведомства США. «Я уверен, что мы [США и Индия] можем защитить свои интересы за счет наших совместных усилий», — отметил Помпео. Его высказывания приводит информационное агентство Reuters. Госсекретарь США в среду находился с визитом в Копенгагене.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием приблизительно 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

В настоящее время Индия и Китай осуществляют в Ладакхе постепенный отвод своих войск от границы.(ТАСС)