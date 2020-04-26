Помпео: Иран при запуске спутника использовал технологию баллистических ракет

Иран при запуске своего военного спутника использовал технологии, полученные в рамках программы разработки баллистических ракет.

Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в распространенном Госдепартаментом в субботу письменном заявлении, передает ТАСС.

По версии шефа американской дипломатии, при разработке запустившей спутник в космос ракеты-носителя «использовались технологии, аналогичные и взаимозаменяемые» с теми, которые задействованы в программах по созданию баллистических ракет и, в частности, межконтинентальных баллистических ракет (МБР). «Ни одна страна никогда не использовала потенциал МБР, кроме как с целью доставки ядерного оружия», — полагает госсекретарь.

Помпео считает, что космическая программа Тегерана «представляет угрозу и не является мирной», а запуск военного спутника это только доказал. Руководитель американского внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество не допустить, чтобы Иран продолжал заниматься программой разработки баллистических ракет. Он в очередной раз призвал Совет Безопасности ООН продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает в октябре. «Мы также призываем Евросоюз ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, работающих над ракетными программами Ирана», — добавил Помпео.

| 2020-04-26T12:33:08+00:00 26 апреля 2020, 09:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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