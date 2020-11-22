Помпео: «Благодаря выходу из ДОН Америка будет в большей безопасности»

Выход США из Договора об открытом небе (ДОН) положительно скажется на безопасности Америки. Такое мнение выразил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

«Сегодня <…> вступило в силу [решение] о выходе США из ДОН. В связи с этим Америка больше защищена, так как Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства», — написал глава американской дипломатии у себя в Twitter.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения. (ТАСС)