Помощник президента Турции об отправке военных в Нагорный Карабах

«Азербайджанское государство занимает справедливую позицию, защищает свои земли, не хочу называть Армению государством, она оккупант в полном смысле этого слова. Армения должна покинуть все оккупированные азербайджанские земли».

Как передает местное бюро АПА, об этом заявил помощник президента Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.

Сравнивая сегодняшнее положение Азербайджана и Армении с ситуацией в 1992 году, после распада Советского Союза, Ф.Октай сказал, что Азербайджан за истекший период стремительно развился, а Армения же значительно отстала в развитии: «Агрессорская сущность Армении довела ее до этого положения. Прежний глава Армении заявлял, что, захватив Нагорный Карабах, они расширили свои территории, а завоеванием горы Агры-даг должны уже заняться будущие поколения. Возможна ли государственная политика с подобным мышлением? Есть государство, которое ведет борьбу с оккупантами, находящимися на его землях и совершающими нападения на невооруженное, мирное гражданское население. Также Армения хочет создать в мире такое впечатление, будто она подвергается агрессии. Просит прекращения огня, а затем сама же нарушает его. Кроме того, Армении оказывают помощь также террористические организации. Ответ на такую несправедливость, конечно же, дается и на поле боя, ответ дает и Всевышний».

Фуат Октай отметил, что если Азербайджан запросит военной поддержки от Турции, то Анкара без колебаний окажет ее: «Если Армения предпримет неожиданные шаги, и Азербайджан запросит поддержки, то Турция, безусловно, окажет ее. У нас тесные связи с Азербайджаном, господин президент также ранее заявил, что мы готовы оказать всяческую помощь господину Ильхаму Алиеву. Помимо этого, между Азербайджаном и Турцией подписано военное соглашение».