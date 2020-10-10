Помощник президента Азербайджана: Глава государства выдерживает давление

“Сегодня обязанностью Минской группы ОБСЕ является незамедлительно восстановить целенаправленные переговоры».

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, пока подразделения Армении не выйдут с оккупированных территорий, на Южном Кавказе невозможно будет установить мир:

“Наш народ должен знать, что по поручению главы государства в этом направлении продолжаются работы. Да, на нашу страну оказывают давление. Президент Азербайджана выдерживает это давление. Мы много видели это давление. Но дело Азербайджана правое».