Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, а затем отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

«Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке «нормандского формата»», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Затем Донфрид отправится в Брюссель (Бельгия) 15-16 декабря, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения [ситуации вокруг Украины]», — заключили в Госдепартаменте.