Помощник Байдена назвал возможным возвращение США в ядерную сделку с Ираном

Будущая администрация избранного президентом США демократа Джозефа Байдена рассматривает возвращение в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в качестве основы для дальнейших переговоров с Тегераном по более глобальным вопросам. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal Джейк Салливан, которого Байден выдвинул на должность помощника президента по национальной безопасности.

«Я считаю, что это выполнимо и достижимо», — отметил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос. По его оценке, возвращение США в состав участников ядерной сделки и отмена экономических санкций, введенных администрацией республиканца Дональда Трампа в отношении Тегерана, заложили бы основу для «последующих переговоров» по более широкой тематике.

Салливан считает, что наращивание конкурентоспособности США в экономике является основой для формирования внешнеполитического курса администрации Байдена по таким направлениям, как реформа международных организаций, упрочение отношений с союзниками и противостояние таким соперникам, как Китай. «Мы представляем себе формулу, которая срабатывала в прошлом, обеспечив кардинальный рост частного сектора и развитие инноваций в нашей стране», — отметил он. «Фундаментальным критерием становится тогда международная экономическая политика, сосредоточенная на создании рабочих мест и повышении оплаты труда в Соединенных Штатах», — добавил Салливан.

Он признал, что администрация Байдена считает перспективным последовательно развивать только курс администрации Трампа на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. «Мы надеемся упрочить, углубить и расширить нормализацию отношений Израиля и арабских государств», — отметил он.(ТАСС)