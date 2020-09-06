Помощь от сердца или лазейка для ухода от налогов – почему богатые азербайджанцы избегают благотворительности?

Во многих странах благотворительность поощряется государством, ведь благодаря ей в какой-то мере можно решить проблемы недофинансирования ряда сфер. К организациям, занимающимся благотворительностью, там применяется льготное налогообложение.

Чем выше градус общественного доверия, подотчетность и прозрачность, тем более благоприятные условия для меценатства.

В развитых государствах благотворительность давно стала привычным явлением. В нашей же стране она развита недостаточно, и необходимо предпринять шаги, чтобы стимулировать компании больше заниматься филантропией.

О том, что на осенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект “О благотворительной деятельности”, недавно сказал председатель комитета по труду и социальной политике парламента Муса Гулиев.

Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа, которая изучит мировой опыт, сообщает Report. В данном документе могут быть отражены вопросы пропаганды и стимулирования благотворительности, предоставление определенных налоговых льгот, привилегий частным структурам, осуществляющим благотворительную деятельность.

Экономист Фуад Ализаде заявил #, что есть много сфер, в которых состоятельные люди и организации могли бы сделать жизнь людей лучше, за счет благотворительности. В частности, речь о помощи воспитанникам детских домов, людях, проживающих в домах престарелых, малоимущих семьях. Благодаря их поддержке может более активно развиваться искусство, наука.

Что касается закона, то, по словам экономиста, в стране уже предпринимались попытки законодательно стимулировать благотворительность. Но ни к чему хорошему это не привело, было зафиксировано немало злоупотреблений. Создавались псевдофонды, принадлежавшие приближенным к «благотворителям» лицам, куда перечислялись деньги. Таким образом бизнесмены уклонялись от уплаты налогов.

«Не думаю, что нужны налоговые льготы для благотворителей. Те, кто хотят творить добро, и так будут это делать, без всяких преференций»,– говорит он.

Экономист Натиг Джафарли считает, что идея законопроекта хорошая. Она заслуживает внимания и обсуждения. Другой вопрос — как все будет реализовано на практике.

«В 90-ых годах прошлого века в Азербайджане были льготы для благотворителей, но это было лишь лазейкой для ухода от налогов. Если будет общественный надзор и позволят медиа делать свою работу, то в этот раз ситуация может быть иной. Во всем мире организациям, занимающимся благотворительностью, предоставляют льготы в налогообложении. Но должна быть прозрачность, а с ней в нашей стране проблемы»,– заявил экономист.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмаилов говорит о том, что многие очень состоятельные люди в нашей стране не желают заниматься меценатством, в отличие от богатых граждан западных стран. Они не изменят своей позиции из-за налоговых послаблений, если условием этих послаблений будет прозрачность финансовых потоков.

Что касается иностранных благотворительных организаций, то, по его мнению, некоторые из них могут использовать благотворительность для идеологической обработки молодежи, так что тут не все однозначно.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что у нас до сих пор нет закона, в котором были бы расписаны пункты, касающиеся благотворительности, так что он будет кстати. По его словам, в уставе НПО отмечается, откуда поступают средства, в частности, благотворительные.

«Сейчас бизнесмены стараются не афишировать те суммы, которые пускают на благотворительность, но принятие закона с соответствующими льготами для благотворителей, может изменить ситуацию. Если сумма, равная сумме, потраченной на благотворительность, будет освобождена от налогов, это уже немало»,– подчеркнул он.

У нас, по словам Агаева, есть много сегментов, в которых меценатство было бы не лишним, и в первую очередь, это образование и медицина. Можно было бы оплачивать учебу за границей талантливой молодежи. Немало детей нуждается в дорогостоящих операциях, которые проводят как в нашей стране, так и за рубежом. Благотворительность нужна в различных проектах по восстановлению окружающей среды. Молодежи при создании стартапов тоже необходима финансовая поддержка. Государство не может оказать помощь всем, но может создать благоприятные условия для тех, у кого есть такая возможность.