Интернет-издание # запустило рубрику «По закону», в которой читателям при необходимости будет дана бесплатная юридическая консультация. Рубрика преследует цель устранить правовую безграмотность среди населения и расширить практику обращения граждан за помощью к правоведам. Никакого самосуда…

С 1 июля в Азербайджане вступает в силу Закон «О медиации», предусматривающий один из методов альтернативного урегулирования споров и преследующий цель максимально разгрузить суды. Отныне прежде, чем обратиться с иском в суд, граждане должны будут по определенным категориям споров воспользоваться услугами медиаторов. Медиация может применяться к экономическим, гражданским спорам, а также к прениям, вытекающим из семейных, трудовых и административно-правовых отношений. Однако она обязательна по экономическим, семейным и трудовым спорам.

О том, как будет действовать новый институт в интервью # рассказал известный юрист, член Президиума Коллегии адвокатов и одновременно Наблюдательного органа Совета по медиации Эльчин Усуб.

— Как идет работа по подготовке медиаторов?

— На данный момент в Совете по медиации числится 57 полноправных медиаторов. Отметим, что медиаторами могут называться только те лица, которые прошли соответствующую подготовку, получили сертификат об этом и вступили в Совет по медиации. Сегодня функцию сертифицированного центра по медиации, организующего специальные тренинги, выполняет Академия юстиции. Безусловно, указанная цифра недостаточна для обеспечения эффективности института медиации, поэтому работа по подготовке медиаторов продолжается. Однако, на сегодняшний день около 300 лиц обладают сертификатом и могут стать полноправными членами совета.

— Вопрос напрашивается сам собой. Насколько медиаторы помогут разгрузить отечественные суды?

— Хороший вопрос, но тут все зависит от нескольких факторов. Первый заключается в том, насколько граждане всерьез воспримут медиацию, призванную разгрузить суды, которые сегодня просто задыхаются от обилия гражданских, коммерческих и административных споров. Второй фактор зависит от самих медиаторов, точнее от того, насколько серьезно они будут относиться к своим функциям. Если медиаторы будут осуществлять свои функции чисто формально, ради отчетности, то, конечно, это подорвет доверие граждан к нововведенному институту.

Смысл медиационного процесса заключается в том, чтобы найти причину возникших конфликтов и постараться добиться того, чтобы стороны сами — добровольно разрулили возникшую ситуацию. При этом медиатор должен быть беспристрастным и обеспечить равенство и сотрудничество сторон. Для этого глубоких юридических познаний не требуется. Медиатором может быть человек с высшим образованием, имеющий стаж работы не менее трех лет, в возрасте старше 25 лет.

— Вы изучили международный опыт. Скажите, насколько институт медиации прижился и развился в других странах?

— Данная практика имеется в Италии, Турции и других странах. Там этот институт эффективно работает, потому что суды сильно нагружены. В частности, в Турции имеются очень хорошие результаты в этом плане. Мы надеемся, что, учитывая определенные культурологические сходства, и у нас институт медиации найдет свое достойное место в правовой системе.

— Как будет определяться гонорар медиатора?

— Гонорар медиатора состоит из двух частей. Первая часть – обязательная, она оговорена в законодательстве, а вторая часть обговаривается со сторонами в индивидуальном порядке.

Какие-либо другие прогнозы пока делать рано. Дождемся вступления в силу закона. Через определенное время можно будет поговорить об эффективности и имеющихся недостатках.