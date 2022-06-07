Apple на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2022 представила новую функцию Passkeys в браузере Safari, которая позволит авторизовываться на сайтах без пароля, об этом сообщает новостной портал TechCrunch.

Функция позволяет заменить обычные пароли на биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID. Сообщается, что технология основана на стандарте WebAuthn, который использует криптографию с открытым ключом. Ключи сохраняются в iCloud и могут быть синхронизированы между всеми устройствами Apple.

«Поскольку для входа в систему достаточно одного касания, это одновременно проще, быстрее и безопаснее, чем почти все распространенные современные формы аутентификации», — заметил инженер Apple Гаррет Дэвидсон. («Газета.Ru»)