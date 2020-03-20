Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран в пятницу. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Неполадки в работе стали наблюдаться в 14:48 по времени восточного побережья США. Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штате Флорида), а также в странах Центральной Америки. Пользователи европейских стран тоже сообщают о некоторых неполадках.

Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.

| 2020-03-20T23:47:39+00:00 20 марта 2020, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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