Пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети.

Как передает Report, это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 17:00 по бакинскому времени. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Франции, Польше, Бельгии и Великобритании.

По данным Downdetector, 69% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 15% — на полное отключение соцсети, 14% — на проблемы с авторизацией

| 2020-01-26T00:17:30+00:00 26 января 2020, 00:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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