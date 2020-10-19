Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, перебои начались около 15.17 мск. На сбои в Facebook жалуются в основном жители США, в то время как проблемы с работой Instagram отмечаются также в странах Европы, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, а также в России.
Большинство сообщивших о сбоях пользователей Facebook (41%) жалуются на полное отключение соцсети, 34% — на проблемы с авторизацией, 24% — с новостной лентой.
Пользователи Instagram сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%), 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% — на работу сайта.(РИА Новости)
| 2020-10-19T16:45:22+04:00 19 октября 2020, 16:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss