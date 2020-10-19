Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 15.17 мск. На сбои в Facebook жалуются в основном жители США, в то время как проблемы с работой Instagram отмечаются также в странах Европы, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, а также в России.