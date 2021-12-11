Пользователи Apple Watch подали групповой иск в суд против компании из-за дефектной батареи, которая может травмировать владельца, сообщает Appleinsider.

По словам истцов, у часов всех моделей, кроме Apple Watch Series 7, вздувается батарея — в следствие повреждается экран и у владельца появляются травмы. Пользователи уверяют, что поломка смарт-часов происходит из-за игнорирования компанией мер безопасности, а не из-за неправильной эксплуатации. Производители просто не оставили внутри часов достаточно места, считают они. Истцы хотят, чтобы компания публично признала дефекты часов и возместила всем ущерб и убытки.

Ранее взорвавшийся в кармане брюк смартфон Poco (бренд Xiaomi) нанес тяжелые травмы его владельцу. В момент инцидента мужчина почувствовал сильное жжение, ему удалось быстро снять брюки и отойти на безопасное расстояние от смартфона. Его госпитализировали с сильными ожогами правой ноги (lenta. ru)