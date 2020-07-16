Польские антикремлевские консерваторы – ориентир для постсоветского пространства

Действующий глава польского государства Анджей Дуда вторично победил на президентских выборах. Хоть и с небольшим преимуществом, но он обошел главного соперника, выразителя интересов либералов Рафала Тшасковского.

Это означает, что у власти остается правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС), лидером которой является консерватор Ярослав Качиньски. То есть, и во внешней политике продолжится курс прежних пяти лет. Он заключается в сближении с Вашингтоном, отстаивании особых интересов Варшавы в Европейском Союзе даже ценой конфликтов с Брюсселем, и в настороженном отношении к Кремлю.

Победа Дуды означает укрепление направления против России. Это значит, что в балтийских странах Польша будет содействовать строительству восточного фланга НАТО. Значит, сотрудничество будет проходить на всех уровнях, которые необходимы для этого укрепления.

Польша будет поддерживать и европейскую интеграцию Украины, будет стараться, чтобы Украина вступила в Евросоюз. И если это возможно, то еще и в НАТО, потому что геополитическая позиция Польши состоит в том, что Украина ей нужна в качестве еще одной составляющей восточного фланга против агрессивных устремлений нынешней власти России.

Президент Дуда не раз называл Россию агрессором, а в мае этого года утвердил новую стратегию национальной безопасности Польши, в которой Россию признали самой опасной угрозой.

Именно при Дуде российско-польские отношения достигли минимума. Вспомним, в начале года этот человек вступил в жесткий заочный спор с Путиным относительно истинных виновников развязывания Второй мировой войны.

Кто-то говорит, что Дуда — это плохо, он, мол, недостаточно либерал, в каких-то вопросах не прислушивается к Брюсселю. Но зато, считают другие, он тот консерватор, который нужен Восточной Европе в период, когда нужно уметь противостоять гибридным войнам Путина против соседей и Запада.

Это, кстати, и в наших интересах — всех постсоветских стран. Ведь Польша — локомотив Восточной Европы, во многом благодаря ей появилась программа ЕС Восточное Партнерство. Понятно, что переизбрание Дуды окажет свое влияние на внешнеполитические отношения в Восточной Европе. Власть Дуды и его партии в какой-то мере олицетворяют и влияние США на регион. То есть, сам по себе этот факт, хоть и в малой степени, но является чем-то охолаживающим для кремлевского режима.

Утверждение старой власти в Польше и последствия этого для наших стран оценили в беседе с # эксперты.

Известный белорусский журналист польского происхождения Анджей Почобут:

— Дело в том, что в Польше президенты не имеют таких широких полномочий, как в Азербайджане, Беларуси, России. Реальная власть находится у правительства. И выбор Анджея Дуды означает, что та политика, которая проводилась, начиная с 2015 года, будет продолжаться. То есть, никаких изменений серьезных не будет. Это значит, что правящая партия ПиС имеет по-прежнему поддержку большинства населения Польши. И у нее очень комфортная ситуация, потому что за ней и большинство мест в парламенте. Их и премьер-министр, и президент.

Что касается значения этого избрания для стран Восточного Партнерства, я думаю, оно в том, что партия ПиС проводит четкую антикремлевскую политику, потому что не имеет никаких иллюзий насчет современной России. И те страны, которые склонны искать поддержку на Западе для противодействия какому-либо российскому влиянию, имеют теперь лучшую возможность устанавливать более тесные связи с Польшей.

Политолог, в прошлом дипломат Хикмет Гаджизаде:

— Я могу от себя добавить о характере консерваторов, таких как Дуда. По всему миру видно, что вот эти люди не вызывают как правило симпатий у многих. Они не нравятся интеллигенции, они не нравятся интеллектуалам, но дело делают именно они. Именно Рейган изменял мир, и сейчас это делает Трамп. А вот Обама, Клинтон – ничего особенного не дали, только хорошие какие-то жесты.

Есть, конечно, необходимость сближения с Польшей — это важно и для Азербайджана, и для всех других постсоветских народов, но вот беда – не все правительства готовы к этому.