Польша заявила о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Конфликт между Россией и Польшей разгорелся в конце 2019 после резкой критики президента России Владимира Путина в отношении польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. После этого МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева для разъяснений.