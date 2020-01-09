Польша заявила о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Конфликт между Россией и Польшей разгорелся в конце 2019 после резкой критики президента России Владимира Путина в отношении польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. После этого МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева для разъяснений.

| 2020-01-09T22:56:12+00:00 10 января 2020, 02:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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