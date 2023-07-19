Польша не откроет свою границу для зерна с Украины и продлит запрет после 15 сентября на его поставки в страну, если этого не сделает Европейская комиссия. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи представителей министерств сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

По его словам, через неполные два месяца — 15 сентября — ЕК может снова открыть границы для украинского зерна, но Польша не может позволить дестабилизировать свой рынок.

«Я хочу прямо сказать — мы не откроем этой границы», — заявил Моравецкий. «Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами», — добавил он.