Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши на 19 мая достиг уже более 90%.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют в субботу данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Загрузка мощностей регазификации сжиженного природного газа (СПГ) также близка к 100%.

Сейчас польские ПХГ заполнены на 90,25%. В них находится порядка 3,18 млрд куб. м газа, что почти вдвое больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Активно пополнять свои ПХГ Польша начала еще в конце февраля. Этому в том числе способствовали крупные поступления газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Польши — мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Польши сейчас загружены на 87% от максимума. С них в газотранспортную систему страны 19 мая поступило около 18,5 млн кубометров газа.

Ранее «Газпром» приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. С 27 апреля Польша перестала получать российский газ от «Газпрома» напрямую из-за отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.