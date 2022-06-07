Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава заключит крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине, передает Газета.Ру.

«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, в Украину», — сказал глава польского правительства.

Он уточнил, что речь идет об «испытанном» и «очень хорошо протестированном» оружии. Однако политик не указал, какие именно образцы вооружения будут поставлены Киеву в рамках контракта.

Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин, в свою очередь, заявил, что сумма контракта достигнет около $628 млн.

«Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — добавил он.