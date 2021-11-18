Польша потребовала от властей Беларуси урегулировать ситуацию мигрантами на границе к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный переход в Кузнице, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — говорит в письме, отправленном главнокомандующим пограничной службой Томашом Прагой председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо.

В документе заявляется о множественных актах агрессии возле пограничного перехода в Кузнице, жертвами которых стали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу «при полной пассивности белорусских служб». (gazeta.ru)