Помимо скорейшего прекращения платежей РФ за нефть, газ и уголь, Польша вместе с Словенией и Чехией подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне, которая началась 24 февраля после вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной 25 марта в Politico.

По его словам, после военного вторжения в Украину Запад ввел против РФ четыре пакета санкций, но этих мер «явно недостаточно», так как война продолжается – «нужно сделать гораздо больше, и быстро».

Моравецкий отметил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий.

Премьер Польши назвал меры по прекращения войны в Украине, по его мнению, страны Запада должны:

— отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, иначе экономика РФ адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;

— ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве;

— полностью остановить российскую пропаганду в Европе – свобода слова не означает право лгать;

— заблокировать российские корабли в европейских портах;

— ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России;

— ввести санкции не только в отношении российских олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды;

— приостановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС – российский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны;

— ввести санкции против всех членов путинской партии «Единая Россия», их соучастие неоспоримо;

— ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

— исключить Россию из всех международных организаций – нельзя сидеть за одним столом с преступниками.

Когда это не остановит войну, считает Моравецкий, нужно идти дальше – «защищать народ Украины нашими собственными щитами» в виде миротворческой миссии.

Если Запад хочет восстановить мир, президент РФ Владимир Путин должен знать, где «красная линия», которую он не может переступить, подчеркнул глава правительства Польши.

Нужно осознавать угрозу, что у России есть ядерный арсенал, но она не должна сдерживать, иначе Путин пойдет дальше, резюмировал Моравецкий. /gordonua.com/