Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с «Планом Маршалла», в частности при поддержке самых богатых стран союза. Об этом сообщает wnp.pl.

«На следующем заседании Европейского совета в Брюсселе я обговорю большой общеевропейский план восстановления Украины», — заявил Моравецкий.

По его словам, сегодня в Украине «царит страх, но он совмещен с отвагой военнослужащих, которые воюют, и надеждой всего народа, всего общества на восстановление суверенного государства после войны».

«Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот настоящий фундамент — это План Маршалла №2 для Украины», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что этот план должны составлять прежде всего самые богатые страны, поскольку именно они «проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию».

«По этой причине они сегодня также ответственны с европейской стороны за построение этого плана восстановления Украины. Польша также в этом помогает», — подчеркнул премьер-министр Польши.

В Офисе президента отреагировали на инициативу Польши по созданию для Украины «Плана Маршалла №2» для ее восстановления после войны.

«План Маршалла 2.0. — это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры -э то война РФ против Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь восстановиться — искренний друг», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.