Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Беларуси после задержания белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта «Минск» РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Беларуси сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

«Я попросил европрезидента (главу Евросовета Шарля Мишеля – ред.) расширить повестку дня завтрашнего заседания Евросовета пунктом о немедленных санкциях против режима (президента Беларуси Александра – ред.) Лукашенко», — написал Моравецкий в Twitter.

Польский премьер добавил, что «угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».