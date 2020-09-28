Польша пригрозила ввести санкции против Беларуси в обход ЕС

Варшава может ввести ограничения против Минска, если этого не сделает Брюссель, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

При этом Рау выразил надежду, что Евросоюз все-таки введет ограничения, и напомнил, что консенсус об этом был достигнут еще в конце августа: предполагалось, что меры коснутся белорусских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами.