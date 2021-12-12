Министр юстиции Польши Збигнев Зебро не исключил, республика перестанет платить в бюджет Евросоюза в случае уменьшения субсидий со стороны Брюсселя.

Как сообщает # со ссылкой на РИА Новости, об этом министр сказал в беседе с Financial Times.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС посредством вето во всех вопросах, которые требуют единогласного решения. Если спор продолжится, я буду требовать приостановки выплат в бюджет организации», — отметил Зебро.

Глава Минюста предложил также пересмотреть участие страны в климатической и энергетической программах.

По его мнению, Евросоюз выдвигает Варшаве невыполнимые условия. Кроме того, Зебро обвинил европейское руководство в попытке сменить польское правительство.

«У них четкий посыл полякам: поддерживаете текущее правительство — не получаете финансовые средства. Они не заботятся о верховенстве права», — указал он.