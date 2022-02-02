Министр обороны Польши Блащак в Twitter заявил, что Украина получит новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун» (в оригинале Piorun).

«Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы», — заявил Блащак.

«Перун» является глубокой модернизацией ПЗРК «Гром», которые разработаны на основе советских ПЗРК «Игла» и «Игла-1». Вместе с комплексами Польша также поставит боеприпасы для них.

Ранее стало известно, что Польша поставит Украине снаряды для систем ПВО, ПЗРК «Гром» и беспилотники.

Кроме того, со второй половины текущего месяца тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники. (Газета.Ру)