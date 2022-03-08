Министерство инстранных дел Польши 8 марта опубликовало заявление «в связи с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросу передачи самолетов Украине».

«Власти Польши после консультаций с президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне в распоряжение правительства США. Польское правительство также просит другие страны НАТО, владеющие самолетами МиГ-29, предпринять аналогичные действия», – говорится в заявлении.

МИД Польши также обратился к США с просьбой предоставить ей «бывшие в употреблении самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями».

«Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин», – добавили в ведомстве.

6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО «дан зеленый свет» на передачу самолетов Украине. /gordonua.com/