Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса, передает РИА Новости.

В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

Кроме того, Польское телевидение утверждает, что «дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены».

При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.