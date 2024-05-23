Польша и Греция предложили Еврокомиссии создать ПВО ЕС.

Как передает #, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили приступить к созданию системы ПВО Евросоюза.

«Давайте поддерживать Украину и одновременно укреплять нашу оборону. Нам нужно меньше военной фрагментации и общие проекты. Вроде противовоздушного щита, предложенного премьерами Мицотакисом и Туском», — написала в соцсети X фон дер Ляйен, фактически, подтвердив информацию.

Bloomberg отмечает, что система должна быть способна «защищать общее воздушное пространство ЕС от ракет, самолетов и беспилотников».