Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

Проект такого постановления польского МВД опубликован 26 мая на сайте правительственного законодательного центра.

«Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения», — говорится в документе.

Проект постановления в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел и администрации Польши.