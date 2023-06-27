Массовое сознание российского населения продолжает оставаться в состоянии, близком к паранойе.

Почти половина граждан РФ верят в существование тайного «мирового правительства», показал опрос ВЦИОМа, проведенный в конце мая.

Утвердительно на вопрос о том, есть ли некая мировая «закулиса», которая влияет на все глобальные процессы и контролирует власти отдельных государств, утвердительно ответили 49% респондентов, тогда как «нет» сказали лишь 36%.

По сравнению с 2014 годом, когда Россия аннексировала Крым и запустила машину госпропаганды на невиданную со сталинских времен мощность, доля конспирологов в российском обществе увеличилась на 4 процентных пункта.

Причем если 9 лет назад сторонники теории заговора в массе (48%) не могли объяснить его цели, то теперь в их сознании появилась «ясность». Почти в 10 раз взлетела доля тех, кто считает, что «мировое правительство» хочет «развалить Россию» и «уничтожить русский народ»: сейчас таких 19%, а в 2014 году было лишь 2%.

Семикратно выросла популярность теории «золотого миллиарда», которая сводится к тому, что мировые элиты якобы желают резко сократить численность населения земли. Сейчас в России такой точки зрения придерживаются 15% граждан, хотя 9 лет назад их было лишь 2%.

Прежде маргинальные конспирологические теории охватили людей старших возрастов — аудиторию государственного пропагандистского ТВ. Так, среди пенсионеров (60 лет и старше) в мировое правительство верят 53%, в то время как среди молодежи таких 31%.

Участниками мирового правительства, по мнению респондентов ВЦИОМа, являются «олигархи» и «миллиардеры» (25%), лично президент США Джо Байден с «американской элитой» (19%), масоны (4%), а также «Ротшильды» и «Рокфеллеры» (3% и 2% соответственно»).

«Мировое правительство, в представлениях россиян, состоит из представителей «англосаксонского мира»», — пишет ВЦИОМ в релизе. Причем доля сторонников такой точки зрения резко выросла в последние годы: так, в 2014 году Америку в «мировое правительство» записывали лишь 8% российских граждан, а Британию — 1%. (moscowtimes.ru)