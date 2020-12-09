Полиция задержала еще пять человек по делу об убийстве учителя во Франции

Французская полиция задержала еще пять человек по делу об убийстве в середине октября учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, задержаны молодые люди чеченского происхождения в возрасте от 18 до 21 года. Они подозреваются в том, что вступали в контакт с обвиняемым в убийстве учителя Абдулахом Анзоровым, в частности, вели с ним переписку. Задержания прошли в департаментах Верхняя Луара (юг Франции) и Приморская Сена (северо-запад страны).

К уголовной ответственности по делу об убийстве Пати в общей сложности привлечены 14 человек.(ТАСС)