Полиция Вены сообщает о шести местах нападения террористов

Полиция Вены заявила о нападении террористов сразу в шести местах города. Об этом она сообщила в понедельник, 2 ноября, в Twitter.

На данный момент, по информации правоохранителей, подтверждено, что стрельба началась с выстрелов у синагоги на Зайтенштеттенгассе. Всего совершено шесть нападений. Известно об одном погибшем и нескольких раненых (в том числе одном офицере полиции). Один подозреваемый застрелен сотрудниками полиции.

МВД Австрии пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что один из нападавших подорвал себя.

Ранее глава МВД Карл Нехаммер заявил, что канцлер Себастьян Курц находится в оперативном штабе, созданном после теракта в Вене. По его словам, они получают актуальные сведения о развитии ситуации в австрийской столице.

Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. (iz.ru)