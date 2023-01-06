Один из бросивших ботинок в памятник гениальному композитору Узеиру Гаджибейли оштрафован, второй арестован.

Об этом АПА сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов:

«В социальной сети распространились видеокадры, на которых 3 января этого года двое молодых людей бросают ботинок в памятник гениальному композитору Узеиру Гаджибекову перед зданием Национальной консерватории.

Видеокадры были изучены сотрудниками полиции, в результате проведенных мероприятий была установлена их личность и совершившие указанное деяние 21-летний Исмаилов Эльвин Эльгюн оглу и 17-летний Джафаров Фарид Фахраддин оглу были задержаны.

В ходе расследования Эльвин Исмаилов признался, что 1 января этого года около 15:40, проходя перед Национальной консерваторией в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить со своим знакомым Фаридом Джафаровым, и бросил в сторону памятника ботинок, который был в его сумке.

В связи с этим в отношении обоих лиц составлены протоколы об административном правонарушении по соответствующим статьям, Фарид Джафаров оштрафован, а Эльвин Исмаилов по решению суда приговорен к 15 дням административного ареста.