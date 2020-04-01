Полиция не пустила единственного в Сумгайыте ветеринара на работу – КОММЕНТАРИЙ Пресс-службы Кабмина

Сегодня в редакцию газеты # обратилась врач – ветеринар Пакиза Алиева, которая столкнулась с проблемой, направляясь на работу в Сумгайыт, где ее уже ожидали четвероногие пациенты и их хозяева.

Отметим, что Пакиза Алиева является единственным врачом – ветеринаром в городе Сумгайыт.

Как рассказала врач корреспонденту #, рано утром один из участков трассы Новханы – Сумгайыт оказался забаррикадирован полицией.

«Мой автомобиль остановили и спросили, куда я направляюсь. Представившись, я сообщила, что врач и еду на работу в Сумгайыт. Стражи порядка спросили о моей прописке, узнав, что прописана я в Баку, мне сообщили, что пропустить в Сумгайыт меня не имеют права. Я пыталась им объяснить, что живу не в Баку, а в Новханы, но…Подошел еще один полицейский, который выслушал меня, но также ответил: «с бакинской пропиской в Сумгайыт нельзя», рассказала П.Алиева.

Расстроившись, врач была вынуждена вернуться домой, отменив важные хирургические операции, запланированные на этот день, и попросила разобраться в ситуации наших корреспондентов.

В этой связи мы обратились к главе пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагиму Мамедову.

Прежде всего, хотим отметить внимание и оперативность, с которой он подошел к данной ситуации.

Глава пресс-службы Кабмина заявил, что на основании сообщения Оперативного штаба за 30 марта 2020 года (точное время — 19:57) представители ветеринарной службы имеют право на свободное перемещение в пределах Баку, Сумгайыта и Апшеронского полуострова.

«В случае невыполнения данного правила сотрудниками полиции заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в МВД по телефону (012) 590 – 80 – 20», — заявил И.Мамедов #.

Также глава пресс-службы Кабмина опроверг информацию об отмене рейсовых автобусов Баку — Сумгайыт, распространенную накануне в соцсетях, назвав ее не соответствующей действительности.