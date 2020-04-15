Полиция не имеет права штрафовать граждан без решения суда? — юридический казус

Наложение штрафов на нарушителей режима особого карантина без предварительного решения суда незаконно. Только и только суд может наказать лиц, нарушивших правила карантина, сказал по поводу массовых административных санкций доктор юридических наук, профессор, генерал-майор юстиции Ханлар Аликперов.

Это прямо вытекает из содержания статей 43 и 211 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (КоАП), говорит специалист. Так, согласно статье 43.1 этого Кодекса дела об административных проступках, предусмотренных ст. 211 КоАП (нарушение правил карантина), рассматриваются районными (городскими) судами.

«Поэтому полиция не имеет права присваивать себе функции суда и штрафовать нарушителей режима карантина, — объяснил Аликперов. — Представители МВД, в случае совершения правонарушения, обязаны потребовать объяснений у правонарушителя, составить протокол об административном правонарушении и направить его в суд, дислоцированный в районе регистрации правонарушения».

К вопросу о том, почему нельзя на месте оштрафовать правонарушителя, юрист отмечает, что:

Во-первых, санкция статьи 211 КоАП за нарушение режима карантина предусматривает не только штраф в размере от 100 до 200 манатов, но и административный арест до одного месяца, то есть альтернативную меру наказания.

А коль так, то только суд может определить меру ответственности правонарушителя и назначить ему одно из наказаний, предусмотренных санкцией статьи 211 КоАП, причем, с учетом всех объективных и субъективных свойств совершенного административного проступка, в том числе личности виновного, целей и мотивов совершения им правонарушения.

Иными словами, суд в этих случаях может назначить, к примеру, штраф в размере не 100, а 150 или 200 манатов либо вместо штрафа применить к правонарушителю административный арест на 10, 15, 20 или на все тридцать суток.

Во-вторых, наличие протокола об административном правонарушении, составленного сотрудником полиции, само по себе не является для суда безусловным основанием для наказания того или иного лица, в отношении которого он составлен. Ведь вполне возможно, что суд не признает те или иные действия (бездействия) лица административным правонарушением и примет решение о прекращении производства по делу либо сочтет, что в действиях правонарушителя имеются признаки того или иного преступления. Такое тоже случается в судебной практике

Наконец, в-третьих, суд при рассмотрении материалов административного правонарушения может прийти к выводу, что правонарушение совершено в условиях крайней необходимости (к примеру, в период карантина правонарушитель на своей автомашине везет своего тяжело больного ребенка в больницу). В этом и ему подобных случаях суд, естественно, не будет наказывать гражданина и прекратит производство по делу.

Учитывая вышеизложенное, сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах не вправе штрафовать граждан за нарушение режима карантина, подчеркнул он. Поэтому все штрафы, выписанные в последние дни сотрудниками полиции тем или иным гражданам страны за нарушение режима карантина, являются противоправными.

Самое удивительное, что в статью 211 КоАП, о которой идет речь, парламент внес поправки в марте. Это не старая норма, ее изменили недавно под ситуацию с коронавирусом, но не учли, что следовало при этом менять также орган, применяющий санкции, говорит юрист Акрам Гасанов:

«В этой связи парламенту следовало даже предусмотреть несколько статей, скажем, разрешить штрафы полиции, а аресты дозволить в судебном порядке. Но ничего подобного не предусмотрели, и сегодня полиция штрафует, не имея на это полномочий. Я полностью согласен с тем, что действия полиции противоправны. Однако то, что граждан не везут в суд, тоже понятно. Суды сегодня ведут процессы только по срочным делам, а в целом практически закрыты на карантин. Естественно, дела по нарушениям карантинного режима были бы срочными, но их было бы так много, что привело бы к распространению вируса уже в судах».

В практике других стран также имеются случае применения санкций полицией, говорит собеседник, но только штрафов. Поэтому следовало внести соответствующие коррективы в упомянутую статью КоАП. Причины сложившейся ситуации эксперт видит в слабой законодательной деятельности:

«Кто в парламенте обратил внимание на этот момент, кто подумал об этом? Резюмируя, в этой проблеме нет ничего необычного. Я всегда говорил, что в Азербайджане проблема даже не в том, что законы не исполняются, у нас на самом деле сами законы слабые, нет нормальной законодательной деятельности. Ведь есть у нас конституционный закон «О нормативно-правовых актах». Любое изменение и закон, опубликованный на сайте парламента, должен иметь при себе справку, объясняющую, зачем это делается, общественное обсуждение законов в международной практике нормальный процесс. И вот если бы это соблюдалось, мы бы тоже поучаствовали и спросили бы – как вы себе это представляете, как это будет применять суд?»

Сайт ММ не всегда публикует проекты, нет пояснительных справок, что не идет ни в какое сравнение с электронными ресурсами других стран – России, Казахстана и пр. В целом же это – причина и следствие слабого законодательного процесса, уверен юрист. По словам Гасанова, граждане могут оспорить штрафные санкции в административном суде. К вопросу о том, на основе чего при отсутствии судебных решений штрафуют сотрудники органов правопорядка, эксперт сказал, что есть норма штрафа в той же статье 211 КоАП – от 100 до 200 манатов:

«Скорее всего, полиция штрафует по минимуму. А как они принимают решения, Бог знает. Я не ведаю. Ко мне еще с этой проблемой никто не обращался».

К этому стоит добавить, что накануне в соцсетях распространились видеоролики, в которых некоторые граждане демонстративно заявляют, что не намерены платить штрафы за нарушение ими требований особого карантинного режима в размере 100 манатов. Выступивший вслед за этим руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов вспомнил про закон:

«По закону гражданин в течение 10 дней может обжаловать выписанный ему по административному протоколу штраф в суде. Если этого не сделано, через 10 дней штраф считается вступившим в законную силу. После этого на оплату штрафа отводится 30 суток. После этого срока гражданам направляется официальное предупреждение – напоминание о необходимости оплаты штрафа. Те, кто отказывается это сделать, не смогут выехать из страны (им наложат запрет), их автомобиль (в случае наличия) будет доставлен на штрафстоянку. Кроме того, будут приняты меры по принудительной оплате штрафа», — сообщил Захидов.